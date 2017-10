Feyenoord sterk: "Dan kunnen ze het veel ploegen lastig maken"

Het was voor velen toch enigszins verrassend dat Feyenoord zo simpel met 0-4 won bij AZ. Ook de inmiddels gestopte trainer Robert Maaskant is onder de indruk geraakt van de Rotterdammers.



Vooral de voorhoede Larsson - Boetius - Berghuis imponeerde. "Dit is heerlijk voetballen. Dit is ook een heel logische opstelling. Larsson is een bewegelijke speler, Boëtius ook. Dit is een ploeg die het op deze manier veel andere ploegen lastig kan maken. Misschien wel lastiger dan met één statische spits", vertelt Maaskant na afloop bij FOX Sports.



"Als Nicolai Jørgensen weer terug is, gaat hij natuurlijk gewoon weer spelen. Nu hij er niet is, is dit goed. Kramer is een uitstekende pinch-hitter, waarom zou je die rol veranderen? Een pinch-hitter is niet noodzakelijkerwijs je eerste spits, maar wel heel belangrijk in het elftal."



"Als het lastig is, kan Kramer het laatste kwartier of twintig minuten spelen als je hem nodig hebt. Anders kan je het prima op deze manier oplossen met de spelers die je hebt. Ook Europees verwacht ik dat Giovanni van Bronckhorst hier aan zal blijven vasthouden", aldus Maaskant tot slot.





Waarom analyseert Maaskant in de rust bij AZ - Feyenoord? 🤔

Rust is toch bedoeld voor.. 🙏🏼 🕉 #dtv #azfey #voetbalinside pic.twitter.com/BZJ38f0jQF — Voetbal Inside (@VoetbalInside) 1 oktober 2017