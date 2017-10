Boëtius erkent: "Normaal moet de spits wel scoren"

Feyenoord won vanmiddag vrij simpel met 0-4 van AZ. Toch kwam gelegenheids-spits Jean-Paul Boëtius niet tot scoren, en daar baalt hij wel een beetje van.



Was het een makkelijke middag voor hem? "Makkelijk is niet het juiste woord, maar het viel wel mee. In de lucht zijn de verdedigers sterker, maar ik heb alles gegeven. Vooral verdedigend heb ik veel werk verricht. Je ziet dat wij er onderuit kunnen voetballen en dat hebben wij uitstekend gedaan vandaag", reageert Boëtius bij FOX Sports.



Sam Larsson en Steven Berghuis, de andere twee voorhoedespelers, blonken uit in Alkmaar. "We waren voorin vrij en mochten het op onze eigen manier invullen. We hebben kansen gecreëerd en uiteindelijk zijn we erg efficiënt. Alleen normaal moet de spits wel scoren, hè", lacht Boëtius.



Hoe dan ook kwam de zege erg gelegen, na een mindere periode. "We hebben de wedstrijd tegen Napoli gehad en hebben we goed kunnen rusten. Fysiek staan we er goed op en daarom zo sterk zijn. Ik denk dat NAC een incident was, ik ga het niet goed praten. Vandaag zie je dat als je het makkelijk houdt dat het ook lekker kan lopen."