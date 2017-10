'Of dit eerder had gemoeten? Dat is Van Bronckhorst's probleem'

Door het ontbreken van Nicolai Jorgensen mocht Michiel Kramer recent vaak spelen, maar vanmiddag vormden Jean-Paul Boëtius, Sam Larsson en Steven Berghuis de voorhoede.



Dat pakte goed uit, want Feyenoord won met 0-4 bij AZ. Joop van Daele, oud-speler van de club, toont zich content na afloop bij RTV Rijnmond. "We krijgen genoeg wedstrijden waarin we het moeilijker gaan krijgen. De eerste twintig punten heeft Feyenoord goed gespeeld en twee doelpunten gemaakt. Het stond vandaag prima."



"Boëtius en Berghuis zijn in topvorm en Larsson sluit zich daar goed bij aan. Het is een hele goede speler voor Feyenoord. En sowieso ben ik ben geen voorstander van Kramer. Of ze hier eerder mee moesten spelen? Dat is Van Bronckhorst zijn probleem", aldus Van Daele.