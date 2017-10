De 11 namen bij Vitesse en Utrecht: subtoppers in GelreDome

Vitesse won in de afgelopen Eredivisie-speelronde knap van Ajax in de Johan Cruijff ArenA, waar FC Utrecht méér dan kansloos verloor van koploper PSV in de Galgenwaard. De Arnhemmers gingen er dan echter weer op tegen OGC Nice in de Europa League en beide teams hebben iets recht te zetten in hun wedstrijd in de GelreDome.



De supporters van Vitesse waren nogal kritisch in Nice en oefenmeester Henk Fraser zei daarover: "Van mijn spelers moeten ze echt afblijven. Je moet respect hebben voor de spelers vind ik. Als ze de kantjes er vanaf lopen, dan heb je misschien recht van spreken. En dat ze bij de beker reageren vind ik logisch. Het zou zelfs raar zijn als dat niet was gebeurd. Dan had ik dat niet begrepen. Maar het moet wel binnen de perken blijven."



Erik ten Hag vertelde op zijn beurt over Vitesse-uit: "We moeten terug naar de basis. Hard werken, afspraken nakomen en duels winnen. Wij moeten beseffen dat we pas goed zijn als de drive er voor 100 procent is. Bij minder dan 100 procent zijn we heel matig; ook dat hebben we inmiddels kunnen zien."



Opstelling Vitesse: Komt later.



Opstelling Utrecht: Jensen; Klaiber, Dumic, Janssen, Van der Meer; Strieder, Van de Streek, Ayoub, Labyad; Kerk, Dessers.