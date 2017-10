De 11 namen bij Heerenveen en Ajax: De Jong slachtoffer

Ajax speelt op zondagmiddag uit bij sc Heerenveen in het Abe Lenstra Stadion en het zou zomaar eens D-day kunnen worden voor oefenmeester Marcel Keizer. De Friezen moeten verslagen worden, anders is hij zijn plekje vermoedelijk niet meer zeker, en onder druk kiest de trainer voor veranderingen.



Op de persconferentie in aanloop naar het duel vertelde Keizer al: "We speelden de slechtste wedstrijd van het seizoen, gingen door het vele balverlies met steeds minder vertrouwen spelen. Door de lastige start van het seizoen zijn we nog altijd in ontwikkeling, maar we gaan echt wel veel beter spelen. Dat hebben we al gedaan, kijk maar naar de eerste helft tegen ADO Den Haag."



Coach Jurgen Streppel wil het ook tegen Ajax laten zien: "We hebben een paar keer achter gestaan dit seizoen en toen zijn we niet in paniek geraakt. Tegen Ajax kunnen we kijken of we zo stabiel zijn als we denken."



Opstelling Heerenveen: Hansen; Dumfries, Höegh, Pierie, Woudenberg; Kobayashi, Schaars, Thorsby; Ödegaard, Ghoochannejhad, Rojas.



Opstelling Ajax: Onana; Veltman, De Ligt, Wöber, Viergever; Schöne, Van de Beek, Ziyech; Neres, Huntelaar, Younes.