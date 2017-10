Kijkers bij AZ-Feyenoord: het is echt een schánde

de Analist -7080 Rang: Legende

de Rotterdammers daarbij wel een beetje geholpen worden door scheidsrechter Bas Nijhuis. Het arbitrale trio keurde onder meer een goal van AZ af.



Onder meer,waar zijn we nog meer mee geholpen dan door de arbitrage,bovendien worden we daar niet mee geholpen,zij beslissen dat nu eenmaal,ok wij hebben daar voordeel aan,maar nu is het net of dat we gematst worden.