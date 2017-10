'Aanbieding voor Ancelotti: 45 miljoen euro'

Oefenmeester Carlo Ancelotti werd afgelopen week ontslagen door zijn werkgever Bayern München. De Italiaan hoeft echter niet lang na te treuren, want de clubs staan voor hem in de rij. West Ham United wil hem hebben, maar dat geldt ook voor de Chinese club Guangzhou Evergrande.



Momenteel heeft de Braziliaanse coach Felipe Scolari het nog voor het zeggen bij de desbetreffende ploeg, maar zijn contract loopt eind 2017 af en wordt hoogstwaarschijnlijk niet verlengd. Ancelotti moet de opvolger van de oud-bondscoach van Brazilië worden, zo melden de Italiaanse media. De Italiaan zou reeds een aanbieding hebben ontvangen voor een contract van drie jaar ter waarde van 45 miljoen euro.



Ook de bovengenoemde Hammers en AC Milan zijn echter geïnteresseerd in de diensten van Ancelotti. Bij de Rossoneri stond hij eerder onder contract als hoofdtrainer: er werden toen vele successen behaald in het San Siro-stadion. Slaven Bilic staat op zijn beurt enorm onder druk in Londen bij West Ham.