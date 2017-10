'Drama voor Heerenveen: smaakmaker loopt breuk op'

In Friesland leeft men op dit moment toe naar de wedstrijd tussen sc Heerenveen en Ajax in het Abe Lenstra Stadion van zondagmiddag. Daarbij zullen ze sowieso niet kunnen genieten van de kunsten van buitenspeler Arber Zeneli, want die heeft volgens Omrop Fryslan een gebroken middenvoetsbeentje opgelopen. Mogelijk ligt hij er maanden uit.



De precieze revalidatieduur is onbekend en Heerenveen heeft het nieuws zelf nog niet bevestigd. Het zou kunnen dat Zeneli weken moet missen, in het meest gunstige geval, maar dat kunnen ook maanden worden. De Kosovaar liep de blessure in ieder geval op op de training van gistermiddag in Friesland. Op zondag wordt hij hoogstwaarschijnlijk vervangen door Marco Rojas of Nemanja Mihajlovic.





