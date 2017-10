'Basisspeler laat Ajax in de steek in januari'

Ajax verkocht in de afgelopen transferzomer spelers als Davinson Sánchez en Davy Klaassen aan Tottenham Hotspurs en Everton. Er kwamen echter nog wel wat meer aanbiedingen binnen bij directeur spelerszaken Marc Overmars, die de deur voor het grootste gedeelte dichthield. De lezers van SoccerNews.nl verwachten echter: een basisspeler vertrekt in de winter.



Spelmaker Hakim Ziyech zou weer in de belangstelling staan van het Italiaanse AS Roma, dat ook in de zomer belde met Ajax. Op dat moment wilden de Amsterdammers de Marokkaan niet verkopen, maar misschien is dat in de aankomende wintertransferperiode anders, zeker nu het team van coach Marcel Keizer geen Europees voetbal meer speelt en de diverse Ajacieden een beetje uit de picture raken.



Wij vroegen jullie de volgende vraag te beantwoorden: zie jij Ziyech vertrekken? En liefst 68 procent van de meer dan 1000 ondervraagden denkt dat de Marokkaan het 'zinkende schip' weleens zou kunnen verlaten. Slechts 32 procent verwacht dat de technisch begaafde middenvelder sowieso bij Ajax blijft. Naar verluidt vraagt Overmars ongeveer 35 miljoen euro voor Ziyech.