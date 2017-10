Streppel over Ajax-speler: had basisplek gehad bij ons

De Eredivisie-club sc Heerenveen speelde in de voorbereiding veelal met Dennis Johnsen op de flank. De jonge Noor koos vervolgens echter voor een transfer naar de Johan Cruijff ArenA van Ajax en coach Jurgen Streppel zegt daar nu over dat hij het maar al te jammer vindt.



In gesprek met de NOS vertelt de oefenmeester: "Hij had een basisplaats gehad bij ons. Die jongen heeft exceptionele kwaliteiten. Hij heeft het karakter om bij een hele grote club te gaan spelen, heeft schijt aan alles in het veld. Hij maakt geweldige acties en heeft scorend vermogen. Buiten het veld was hij wel heel erg rustig, typisch Noors zou ik bijna zeggen. Het is een aderlating. Maar je weet dat het kan gebeuren."



Eerder zei Jong Ajax-coach Michael Reiziger al over Johnsen: "Hij heeft heel goede wedstrijden gespeeld bij ons. Hij is dichtbij. Hij moet een paar dingen verbeteren en dan hoop ik voor hem dat hij straks bij het eerste kan aansluiten."