De Bruyne: vertrek bij Chelsea heeft me sterker gemaakt

In het afgelopen seizoen waren de prestaties van het Engelse Manchester City niet om over naar huis te schrijven, maar nu gaat het juist heel erg goed met de Citizens. Middenvelder Kevin De Bruyne is wekelijks belangrijk voor zijn werkgever, zo ook tegen Chelsea op Stamford Bridge: de Belg werd matchwinner.



Eerder in zijn carrière stond de Belg onder contract bij Chelsea, maar daar moest hij weg. In gesprek met BT Sport vertelt De Bruyne dat hij geen wrok koestert. "Het is verleden tijd. Wat er is gebeurd, is gebeurd. Het heeft me sterker gemaakt. Ik heb toen een keuze gemaakt en Chelsea heeft winst op me gemaakt. Ik ben blij met City en mijn ploeggenoten."



De Bruyne is positief over het tactische plan van coach Josep Guardiola. "We hadden een plan om ons niet te laten pakken door Eden en Willian, want zij zijn erg gevaarlijk. Daarom speelden we een soort 3-4-3 en dat deden we erg goed." De oefenmeester zegt zelf over de Rode Duivel: "Iedereen heeft het over hem. Hij kan absoluut alles. Hij is ontzettend nederig en ik ben enorm blij voor hem omdat ik weet hoe gelukkig hij hier mee is."