'Clubs willen best 170 miljoen betalen voor Kane'

De Engelse goalgetter Harry Kane doet het de laatste tijd wel heel erg goed. Inmiddels scoort hij gemiddeld zo'n twee doelpunten per wedstrijd en analist Gary Neville is dan ook onder de indruk. De oud-speler van Manchester United stelt dat Kane 170 miljoen euro kost.



Ook tegen Huddersfield Town kwam de Engelsman weer twee keer tot scoren en naar aanleiding daarvan zegt Neville bij Sky Sports: "Voorafgaand aan deze wedstrijd plaatsten we Kane in het rijtje van Alan Shearer en Wayne Rooney, maar ik heb er geen problemen mee om Kane in het rijtje van Robert Lewandowski en Edinson Cavani te scharen. Dat soort wereldspitsen. Ik denk dat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Neymar van een andere categorie zijn. Die zijn ongelooflijk. Maar als je kijkt naar traditionele spitsen, nummers negen, Cavani, Lewandowski ... Ik zou hem daar zeker bij plaatsen. Geweldige spitsen."



Neville denkt dat Kane nog beter kan. "Hij is 24 jaar. Real Madrid, Bayern München, Manchester United, Manchester City, Chelsea ... Elke club zou hem nu willen. Die clubs zouden best 170 miljoen euro willen betalen omdat ze weten dat ze zes, zeven, acht gouden jaren met Kane tegemoet gaan. Jaren van doelpunten en professionaliteit. We hebben het over een geweldige, geweldige speler."