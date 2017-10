Wijnaldum: we zouden blij geweest zijn voor hem

De Nederlandse middenvelder Georginio Wijnaldum speelt bij Liverpool nog altijd samen met Philippe Coutinho, die in de afgelopen transferzomer eigenlijk het liefste naar het Camp Nou van FC Barcelona wilde vertrekken. De Oranje-international stelt nu dat hij zijn teamgenoot wel snapt: hij zou blij geweest zijn voor hem bij een megatransfer.



In gesprek met de Daily Mirror vertelt Wijnaldum: "Aan de ene kant zouden we blij voor hem zijn geweest als hij daadwerkelijk een transfer had gemaakt, hij wilde echt de stap maken. Maar aan de andere kant wil je als ploeggenoot dat hij blijft, omdat je weet dat je beter bent met Phil in het team. Dat zijn de gedachten die je continu in je hoofd hebt. Daar valt veel voor te zeggen. Uiteindelijk was er één partij teleurgesteld na afloop van de transferperiode en dat was Phil."



Het lijkt er echter op dat Coutinho zich inmiddels over die teleurstelling heen heeft gezet, hij presteert weer als vanouds. "Hij heeft het niet alleen in deze twee wedstrijden (Spartak en Leicester, red.) laten zien, maar in het voorbije seizoen heeft hij al bewezen dat hij een topvoetballer is. Hij is een belangrijke speler die wedstrijden voor ons kan winnen en het team beter kan maken. Het was normaal dat de club er alles aan deed om hem te behouden. Je weet nooit wat er in de toekomst gaat gebeuren."