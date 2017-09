Falkenburg reageert op spandoek: "Ik had iets leukers verwacht"

De fans van NAC Breda hadden zaterdagavond tijdens de wedstrijd tegen ADO Den Haag een spandoek opgehangen voor oud-speler Erik Falkenburg: F**kenburg's clubliefde uitgeblust, dat krijg je als je ieder logo kust. De middenvelder was echter niet erg onder de indruk.



"Ik scoorde na die overgang voor Willem II tegen NAC in de play-offs, waardoor Willem II erin bleef en NAC niet promoveerde. Ze zijn heel boos dat ik toen schijnbaar mijn logo heb gekust, wat overigens niet zo was. Ach het hoort er een beetje bij. Ik moest er wel om lachen, want ik moest in de rust alleen warmlopen. Of het me scherper maakt? Misschien een beetje", vertelt de 29-jarige voetballer aan de NOS.



"Ik vond 'm niet heel grappig. Ik had iets leukers verwacht. Ik had al gehoord dat ze wat gingen doen, maar het viel een beetje tegen", aldus Falkenburg.