Willem II krijgt excuses: "Scheids zei dat hij fout zat"

Scheidsrechter Jeroen Manschot kende zaterdagavond in de wedstrijd tussen PSV en Willem II bij een 3-0 stand een zeer twijfelachtige strafschop toe aan de thuisploeg. Volgens verdediger Jordens Peters heeft de arbiter inmiddels zijn excuses aangeboden.



"Hij zei dat hij fout zat met die beslissing", vertelt de 30-jarige voetballer aan het Algemeen Dagblad. "Hij dacht dat onze keeper eerst de benen van de aanvaller raakte en toen de bal, maar dat was natuurlijk andersom."



Peters baalt van de forse nederlaag. "Het is doodzonde dat we de wedstrijd in tien minuten na rust weggeven", aldus Peters. "Na de 1-0 knakten we nog niet, want we hadden een goed gevoel dat we in de wedstrijd konden blijven, maar na de 2-0 knakte het wel, want toen werd de kans op winst wel erg klein. We moeten een betere mentale weerbaarheid krijgen, want het gebeurt te vaak dat we in luttele minuten twee goals tegen krijgen. Het is doodzonde dat je de wedstrijd zo weggeeft."