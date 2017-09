UPDATE: Vijftien gewonden bij ingestorte tribune Amiens - Lille

De wedstrijd Amiens tegen Lille is gestaakt. De tribune waar de supporters van Lille op zaten is namelijk ingestort. Gespeeld kan er niet worden, want de gevallen supporters staan op het veld.



Update 21:10 uur Inmiddels is duidelijk geworden dat er een hek het heeft begeven, waardoor de supporters uit het vak vielen. Hierbij zijn tientallen supporters meters naar beneden gevallen. De politie laat weten dat er minimaal vijftien gewonden zijn.





La tribune visiteurs du stade d'Amiens s' écroule partiellement en début de match contre Lille. La rencontre est interompue . Des blessés pic.twitter.com/n4Fjxzvvw5 — patrick BONNASSIEUX (@TibetChineActu) 30 september 2017

Foot/L1 : une barrière d'une tribune cède et provoque la chute de spectateurs, match Amiens-Lille interrompu https://t.co/lAtZI9q5f0 pic.twitter.com/bL6WmGXc1s — Europe 1 Sport (@Europe1Sport) 30 september 2017