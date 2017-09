Nederlandse trainer in België op de wip: "Behouden vertrouwen"

Albert Stuivenberg moet vrezen voor zijn baan bij RC Genk. Bij Eupen kwam de ploeg niet verder dan een 3-3-gelijkspel. Hierdoor zijn uit negen wedstrijden pas tien punten verzameld.



Voorzitter Peter Croonen sprak zijn vertrouwen uit en dan wordt het gevaarlijk. "Wij blijven het vertrouwen in Albert Stuivenberg behouden. Wij zullen sámen uit deze moeilijke periode komen."



"Er was geen beleving”, ging Croonen verder. “Dat is geen prettige vaststelling, maar na de rust zag ik wel vechtlust. Anders knok je niet terug van een 2-0 en 3-1 achterstand. Ik herhaal: wij komen hier samen met deze trainer uit.”