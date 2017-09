Feyenoorder Boëtius na drie nederlagen: "Moeten nu opstaan"

Feyenoord verloor inmiddels al drie keer op rij, en nu wacht morgen ook nog een lastig duel tegen AZ uit. Jean-Paul Boëtius is er klaar voor, al beseft hij dat de ploeg veel tikken te verwerken kreeg.



Zo vielen ook Jan-Arie van der Heijden en Eric Botteghin, na eerder al Nicolai Jörgensen, allemaal uit. "Maar ik vind dat Renato Tapia en Jerry St. Juste met lef speelden, en het heel aardig hebben gedaan (tegen Napoli, red.)", reageert Boëtius bij RTV Rijnmond. "We moeten nu weer opstaan, tegen AZ. Dan hoor je niemand meer over die duels."



"We hebben een dagje vrij gehad. Toen hebben we kunnen nadenken. Die dag vrij heeft me rust bezorgd. We weten dat we het kunnen, maar dan moeten bepaalde foutjes eruit."



"Het resultaat staat boven mooi voetbal. Daarin horen bepaalde dingen: passie en strijd. Dat willen we zondag brengen. We gaan dat ook doen", belooft Boëtius tot slot.