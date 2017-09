'Real en PL-clubs willen Bosz opnieuw beroven van toptalent'

Borussia Dortmund is momenteel de fiere leider in de Bundesliga. Met aantrekkelijk voetbal zorgen ze weer voor spektakel. Nochtans zag het deze zomer met Ousmane Dembélé één van zijn grootste talenten vertrekken. Maar er staan er genoeg in de wachtrij.



Christian Pulisic bijvoorbeeld. De Amerikaan was vorig seizoen al actief bij Dortmund, en liet hij al glimpen zien van zijn talent. De 19-jarige middenvelder komt dit seizoen echter helemaal tot ontbolstering onder coach Peter Bosz. En dat levert natuurlijk interesse op. Die was er deze zomer al vanuit Liverpool, waar ze in hem een vervanger zagen voor Coutinho. Maar die vertrok uiteindelijk niet.



De interesse van The Reds is echter nog steeds aanwezig, maar ze lijken stevige concurrentie te krijgen. Arsenal en Tottenham zouden zich volgens The Sun namelijk ook in de debatten willen gaan mengen, net als de Spaanse grootmacht Real Madrid.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.