PSV liep blauwtje bij broertje van aankoop: "En andere topclubs"

Sparta Rotterdam staat bekend als een club met grote talenten in de jeugdopleiding. Twee van hen waren Laros en Deroy Duarte, totdat eerstgenoemde vorig jaar overstapte naar PSV.



Ook broertje Deroy kon naar Eindhoven, maar deed dat níét. "Voor Laros was het zijn eigen keuze. We hebben het daar in de familie wel over gehad. Ook met mij. Ik vond het een goede stap voor hem", vertelt de middenvelder (18) aan ELF Voetbal. "Voor mij hebben zich ook weleens clubs gemeld. PSV ook ja. En andere topclubs en subtoppers uit Nederland."



"Maar ik voel me goed bij Sparta. Hier had ik het gevoel dat ik het snelst het betaald voetbal kon halen", vervolgt Duarte, die in augustus zijn debuut in de hoofdmacht van de Kasteelheren maakte. "Ik wil aan het einde van het seizoen basisspeler zijn. Als ik basisspeler ben en goed mee draai in het eerste, dan hoop ik daarna een mooie stap te maken. Mijn droom is om in de Premier League te spelen."



Broer Laros speelt zijn wedstrijden voornamelijk voor Jong PSV dit seizoen, in de Jupiler League.