"We kunnen ze de baas zijn, maar dat lukte de laatste jaren niet"

Voor FC Groningen is de start van het nieuwe seizoen niet zo goed gelopen, maar vanavond treffen Ernest Faber en zijn spelers een zogenaamde 'lievelings-tegenstander': PEC Zwolle.



De laatste vier edities tegen de Blauwvingers werd er immers níét verloren. "Groningen had waarschijnlijk meer verwacht van de competitiestart", blikt verdediger Dirk Marcellis vooruit met PEC Zwolle TV. "Als we winnen van FC Groningen kunnen we tevreden zijn over de eerste zeven wedstrijden. Groningen kunnen wij ook de baas zijn, maar de afgelopen jaren hebben we niet zo'n goede resultaten tegen FC Groningen."



Middenvelder Younes Namli vult aan: "Ik verwacht dat we de wedstrijd controleren en dominant zijn. Ik geloof dat wij die drie punten pakken. We zijn goed in het positiespel en in onze aanvallende kwaliteiten, die moeten we benutten."



De aftrap is vanavond om 19:45 uur in het Mac3Park in Zwolle.