FC Groningen-uitblinker: "Kritiek publiek niet altijd terecht"

FC Groningen won vorige week weliswaar van FC Twente, toch bleef er veel kritiek binnenstromen over het spel van de thuisploeg. Uitblinker Mimoun Mahi reageert nu.



"Vorig jaar rond deze periode stonden we veel lager. Ik vind het wel een beetje onterecht, maar snap wel dat het publiek vermaakt wil worden. Dat is wat minder van onze kant maar na deze overwinning kunnen we weer omhoog kijken. Je ziet aan de groep dat we deze week veel vertrouwen hebben gekregen", aldus Mahi voor de camera bij RTV OOG.



Vanavond wacht een uitduel bij PEC Zwolle. De laatste jaren was Groningen vaak te sterk voor hen. Een ideale tegenstander? "Voor mij wel. Ik scoor namelijk bijna iedere wedstrijd tegen PEC. Vorig jaar twee keer gewonnen dus dat is heel positief. Ik ga er naar toe moet een goed gevoel dat we daar kunnen winnen", aldus Mahi tot slot.



De aftrap vanavond is om 19:45 uur.