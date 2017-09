Van Halst reageert op alarmerend matchfixing-nieuws

Gisteren werd bekend dat Wilson Raj Perumal actief is in Nederland: hij is één van de grootste matchfixers van het moment. Commercieel directeur Jan van Halst van FC Twente zegt na de 2-1 zege van zijn club op Heracles Almelo gisteren 'niet benaderd te zijn'.





"We kunnen de kop wel in het zand steken, maar we weten dat dit wereldwijd actief is. Ik vind het een compliment aan de KNVB dat ze clubs alarmeren als ze signalen krijgen", aldus Van Halst voor de camera bij de NOS.



Perumal zou in ons land al spelersmakelaars, clubs en spelers onder een schuilnaam benaderd hebben, zo schrijft de KNVB in een brief. "Wij zullen de brief delen met de staf en de spelers", aldus Van Halst, die het 'goed vindt om extra alert te zijn' nu.