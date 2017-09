FC Utrecht-spil: "Dat is iets om trots op te zijn"

FC Utrecht presteert dit seizoen al met al toch best behoorlijk. En dat met veel eigen jongens in de selectie. Hoofd Jeugdopleidingen Henny Lee vindt dan ook dat men goed bezig is met de talenten in de Domstad.



"Alle jeugdteams van FC Utrecht komen ook deze jaargang weer uit op het hoogst mogelijke niveau, welke worden begeleid door een uitstekende begeleidingsstaf met veel ervaren teammanagers. Dat is iets om trots op te zijn, net als het feit dat in de A-selectie op dit moment een behoorlijk aantal zelf opgeleide spelers is terug te vinden, zoals Yassin Ayoub, Anouar Kali, Sean Klaiber, Giovanni Troupée, Odysseus Velanas, Gyrano Kerk, Mark van der Maarel, Ramon Leeuwin en Edson Braafheid."



"Het is onze taak ervoor te zorgen dat de talenten in ontwikkeling komen en zich blijven aandienen richting het eerste elftal", aldus opleider Lee op de clubwebsite van FC Utrecht.