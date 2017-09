"Ajax had maar één speler moeten vervangen.."

De druk op Ajax is al enorm, en dan wacht morgen ook nog het zware uitduel bij hoogvlieger sc Heerenveen. Analist Frits Barend zegt 'ontzettend verbaasd' te zijn over de situatie rond de club in Amsterdam.



"Want zoveel is er niet veranderd, behalve dat Peter Bosz weg is. En dan blijkt maar weer dat bij een ploeg waarin weinig routine zit, de coach veel belangrijker is dan ze bij Ajax dachten", stelt Barend voor de camera bij Voetbal Inside.



"Maar je mag dit Keizer niet allemaal aanrekenen. Ik begrijp het ook niet. Er was maar één speler die Ajax echt had moeten vervangen, Davinson Sánchez." Als hoofdoorzaak wijst Barend dan toch naar het drama met Abdelhak Nouri. "Onbewust zijn die jongens daar toch altijd mee bezig."