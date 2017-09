Bosz: Ajax wilde niet vol voor me gaan

Peter Bosz heeft het nu voor het zeggen bij de Bundesliga-club Borussia Dortmund en de supporters van Ajax hadden dat toch graag anders gezien. De oefenmeester ging op niet zo'n hele leuke manier weg uit Amsterdam en in gesprek met WAZ vertelt hij dat Ajax gewoonweg niet voor hem wilde gaan.



Bosz zegt: "Ik had een heel goed seizoen in Amsterdam. Ik wist echter dat ik weg moest bij Ajax, omdat de club niet vol voor me wilde gaan. Daarom hebben we gezamenlijk besloten om afscheid van elkaar te nemen."



Hij is blij dat hij het vertrouwen krijgt in het Signal Iduna Park. "Ik had een zeer goed gevoel bij Dortmund. De club heeft één van de beste ploegen van Duitsland. Als zo'n grote club bij je aanklopt, dan voel je je vereerd en trots." Vervolgens gaat Bosz nog even in op het ontslag van Carlo Ancelotti bij Bayern München. "Als er een collega wordt ontslagen, dan vind ik dat altijd vervelend. We weten allemaal dat het kan gebeuren, maar als het gebeurt dan vind ik het elke keer weer moeilijk."