Familie Agüero neemt Amsterdamse taxichauffeur onder vuur

De Argentijnse aanvaller Sergio Agüero was afgelopen donderdag in Amsterdam voor een concert in de Ziggo Dome. Daarna pakte hij een taxi, maar die vloog uit de bocht en reed tegen een paal. De international van Argentinië kampt met een of meerdere gebroken ribben en zijn vader haalt uit.



In gesprek met de Argentijnse pers zegt Agüero senior: "Er was geen vuiltje aan de lucht totdat het ongeluk opeens gebeurde op weg naar het vliegveld. Sergio vertelde me dat de taxichauffeur ontzettend hard reed en daarom deed hij zijn gordel dus maar om. Hij was samen met een jongen van het bureau dat hem vertegenwoordigt en die moest van Sergio zeggen dat het wat rustiger moest. De chauffeur antwoordde daar nog 'ok' op."



Pa Agüero gaat verder: "Ik heb de foto's gezien en ben tot de conclusie gekomen dat we God op onze blote knieën mogen bedanken, het had veel erger kunnen zijn."