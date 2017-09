Koeman over kritiek: dat vergeten mensen vaak

Het wil maar niet draaien bij Everton en dat komt coach Ronald Koeman geregeld op bakken met kritiek te staan. De Zaandammer vertelt echter in een interview met het Algemeen Dagblad dat de 'kenners' het niet altijd bij het juiste eind hebben. Zo laakt hij de opmerkingen over transfers.



Everton gaf 150 miljoen euro uit aan nieuwe spelers in de zomer en zou volgens diverse analisten dus beter moeten presteren. Koeman zegt: "Maar wat mensen wel vaak vergeten: de markt is hier totaal anders dan in andere landen. De prijzen zorgen voor andere verhoudingen. Je moet daar ook het relatieve van inzien; elke speler is hier duurder dan elders. En wij hebben ook Romelu Lukaku verkocht voor 90 miljoen, hè, Deulofeu is naar Barcelona. Andere clubs investeren net zo veel, of nog meer. Het is niet zo dat een club als Everton zomaar even aanhaakt bij de absolute top. Dat kost tijd."



Bang voor een ontslag is de trainer niet: "Het is zoals het is, maar ik heb een goed contact met de clubleiding. Die zijn ook niet in paniek, kijken reëel naar de situatie. Maar dat we resultaten nodig hebben, is wel duidelijk. Iedere trainer moet op een gegeven moment gewoon winnen. Ik ook."