TRANSFERUURTJE: Ziyech, Werner, Asensio, Huntelaar en Piqué

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:

Ajax verloor in de afgelopen transferzomer spelers als Davinson Sánchez, Davy Klaassen, Jaïro Riedewald en Kenny Tete. Verschillende andere voetballers werden aan hun contract gehouden door directeur spelerszaken Marc Overmars. In de winter zou dat echter kunnen gaan veranderen, door de slechte prestaties in Amsterdam. In Italië weet men namelijk dat technisch directeur Monchi onlangs de telefoon opgepakt heeft om met middenvelder Hakim Ziyech te bellen. AS Roma was in de zomer al geïnteresseerd in de Marokkaan, maar kreeg toen nul op het rekest van Ajax. De Romeinen hopen echter dat dit in de winter anders zal zijn, zodat Ziyech het zinkende Ajax-schip kan verlaten.





Spits Klaas-Jan Huntelaar had in de afgelopen transferzomer eventueel kunnen kiezen voor het grote geld uit bijvoorbeeld de Chinese Super League of Qatar. Daar voelde de goalgetter echter niks voor en momenteel speelt hij dus bij zijn oude club Ajax. The Hunter[/b] stelt dat hij in Nederland veel gelukkiger is. In gesprek met het [i]Algemeen Dagblad vertelt de aanvaller: "Ik ben liever hier gelukkig dan op een andere plek ongelukkig waar ik veel meer verdien. Het is ook waar je genoegen mee neemt. Ik verdien hier ook heel goed. Natuurlijk denk je er wel eens over na. Dit is beter. Voor mijn vrouw, voor mijn kinderen, voor mezelf."



Buitenland:

Nog niet zo heel lang geleden had iedereen het over MSN, de voorhoede van het Catalaanse FC Barcelona die bestond uit Lionel Messi, Luis Suárez en Neymar. De laatstgenoemde maakte in de zomer een transfer van 222 miljoen euro naar Paris Saint-Germain en ook de S gaat op termijn mogelijk verdwijnen. Het is inmiddels wel bekend dat Barça wil verjongen en bovendien presteert Suárez al een tijdje niet meer naar behoren, eigenlijk sinds de afgelopen zomerstop. De Uruguayaan kampt eigenlijk altijd wel met pijntjes en dat betekent dat het team nog meer afhankelijk geworden is van Messi, zeker nu Ousmane Dembélé er een half jaartje uit ligt met een blessure. Het medium Marca weet dat de technische leiding in het Camp Nou daarom geïnteresseerd is in een nieuwe spits. Timo Werner van RB Leipzig moet naar Catalonië komen zodat men de beschikking heeft over een nieuw supertrio: MWD.





Gerard Piqué is een vrij omstreden figuur in de Spaanse Primera División. De centrumverdediger van FC Barcelona is voor een onafhankelijk Catalonië en wordt nogal eens uitgefloten als hij speelt voor het Spaanse nationale team, of überhaupt in competitiewedstrijden. Zijn vriendin Shakira is hier naar verluidt helemaal klaar mee. De Spaanse media schrijven dat Piqué de kritiek de laatste tijd mee naar huis neemt, en dat zou de Colombiaanse zangeres beangstigen. Haar familie is heilig voor de popzangeres en dit mag niet in gevaar komen. Daarom zou ze vinden dat Piqué zijn club Barcelona achter zich moet laten, zodat hij niet meer zo in de spotlights staat. Shakira is helemaal klaar met alles en iedereen die het nodig vindt om de standpunten van haar vriend te laken.



De jonge Spaanse aanvaller Marco Asensio heeft zijn contract verlengd bij Real Madrid en an sich is dat goed nieuws te noemen voor De Koninklijke. Diverse spelers van de grootmacht denken daar echter anders over: zij vinden dat voorzitter Florentino Pérez de buitenspeler een te hoog salaris hebben gegeven. Asensio timmert hard aan de weg in de Spaanse hoofdstad en kon in de afgelopen transferzomer al op interesse uit de Premier League rekenen. De international van het nationale elftal van Spanje speelde nog onder een veredeld jeugdcontract in Madrid en daar heeft zijn club nu iets aan veranderd. Het medium Don Balón weet echter dat Asensio dusdanig veel is gaan verdienen dat zijn medespelers jaloers zijn geworden.