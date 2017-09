'Shakira is er he-le-maal klaar mee: maat is vol'

Gerard Piqué is een vrij omstreden figuur in de Spaanse Primera División. De centrumverdediger van FC Barcelona is voor een onafhankelijk Catalonië en wordt nogal eens uitgefloten als hij speelt voor het Spaanse nationale team, of überhaupt in competitiewedstrijden. Zijn vriendin Shakira is hier naar verluidt helemaal klaar mee.



De Spaanse media schrijven dat Piqué de kritiek de laatste tijd mee naar huis neemt, en dat zou de Colombiaanse zangeres beangstigen. Haar familie is heilig voor de popzangeres en dit mag niet in gevaar komen. Daarom zou ze vinden dat Piqué zijn club Barcelona achter zich moet laten, zodat hij niet meer zo in de spotlights staat. Shakira is helemaal klaar met alles en iedereen die het nodig vindt om de standpunten van haar vriend te laken.



Volgens Don Balón voelt de familie Piqué-Shakira wel wat voor een verhuizing naar de Verenigde Staten. Daar zou de verdediger dan in de Major League Soccer kunnen spelen, net als voetballers als Andrea Pirlo en David Villa (New York City FC). De zangeres wil in ieder geval weg uit Spanje.