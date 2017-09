Mourinho: tot we Zlatan terughebben kan dat niet

Centrumaanvaller Romelu Lukaku doet het ongelooflijk goed op Old Trafford bij zijn nieuwe club Manchester United, maar moet wel vrijwel alle wedstrijden spelen, omdat er niet echt een tweede optie is. José Mourinho wil wel rouleren, maar dan moet Zlatan Ibrahimovic terugkeren van zijn blessure.



In gesprek met de Engelse pers zegt de Portugese oefenmeester: "Zonder Zlatan kunnen we niet rouleren in de spits, zeker niet omdat Marcus Rashford op andere posities speelt. Tot we Zlatan terug hebben, kunnen we onze spits geen rust geven zoals we dat op andere posities wel kunnen."



Lukaku gaat een zware periode tegemoet, omdat hij ook geselecteerd is voor het nationale team van België. Mourinho wil echter geen instructies geven aan bondscoach Roberto Martinez van de Rode Duivels. "België is Roberto’s verantwoordelijkheid en het is zijn keuze om hem wel of niet op te stellen. Ik kan niet tegen hem zeggen wat hij moet doen, dat is aan Roberto."