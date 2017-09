'Barcelona binnenkort in de Premier League'

Er is in Spanje veel te doen over de onafhankelijkheid van Catalonië. Wordt de 'provincie' daadwerkelijk autonoom, dan is het mogelijk dat de voetbalploegen FC Barcelona, Espanyol en Girona uit de Primera División gegooid worden. En volgens de Spaanse minister van Sport kan Barça dan weleens in de Premier League gaan spelen.



Gerard Fiuerasto vertelt aan de Spaanse media: "Wordt Catalonië onafhankelijk, dan moeten Barça, Espanyol en Girona gaan nadenken wat zij precies willen. De Serie A zou een mogelijkheid kunnen zijn, maar de Ligue 1 en de Serie A ook. In Spanje hebben we bijvoorbeeld clubs uit Andorra te gast, waar AS Monaco meedoet aan de competitie in Frankrijk ..."



De minister gaat verder: "Ploegen uit Wales doen al mee aan de Premier League, dus het hoeft niet zo'n probleem te zijn. Volgens mij heeft de UEFA er ook niets op tegen: Barcelona dat naar de Engelse competitie verhuist."