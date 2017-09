Morata: vrouw wilde me het huis uit schoppen

Spits Alvaro Morata van Chelsea is iemand die zijn werk mee naar huis neemt. In de wedstrijd om de Community Shield miste de Spanjaard een penalty voor de Blues en vervolgens was hij dagenlang niet te genieten. Zijn vrouw wilde hem zelfs het huis uit schoppen.



Aan de Spaanse media vertelt de goalgetter: "Ik voelde me gewoon niet zo goed na die gemiste strafschop in de Community Shield. Twee dagen lang was ik niet te genieten thuis en toen kwam ik er opeens achter dat mijn vrouw me het huis uit wilde schoppen door mijn vervelende gedrag ..."



Morata, die al behoorlijk wat doelpunten gemaakt heeft voor zijn nieuwe werkgever, gaat verder: "Het is ook belangrijk dat je sterk blijft, dat je je niet op de kop laat zitten door zulke missers. Op dit moment presteren we goed en dat is het belangrijkste. Het is altijd mooi om te winnen in de Champions League (van Atlético Madrid, red.) en nu moeten we naar het weekend kijken."





