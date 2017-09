Keizer over directie: weet niet waarom ze dat niet hebben gedaan

Waar oefenmeester Louis van Gaal onlangs vertelde dat hij vond dat Ajax zijn coach Marcel Keizer niet moest ontslaan, heeft de huidige hoofdtrainer van de Amsterdammers geen publiekelijke steun ontvangen van de directie in de Johan Cruijff ArenA. Waarom dat niet het geval is, weet Keizer niet.



In gesprek met De Telegraaf vertelt hij: "Waarom ze dat niet hebben gedaan, moet je aan hen vragen. Er is niks gezegd van 'maak je geen zorgen', of zoiets. Het is ook niet iets waar ik om vraag. Ik voel de steun die ik altijd heb gehad. Ja, de spelersgroep staat nog voor honderd procent achter me. Maar eigenlijk moet je dat aan de spelers vragen. Tegen mij zeggen ze: we moeten aan de slag."



Na de uitwedstrijd van Ajax tegen sc Heerenveen gaan de Amsterdammers opnieuw evalueren. Bij een verliespartij dient Keizer mogelijk wel het veld te ruimen. "Ik wil het niet over dat onderwerp hebben, want ik ga ervan uit dat we winnen."