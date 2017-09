Keizer: dáárom presteert Ziyech minder goed

De Eredivisie-topclub Ajax presteert dit seizoen vooralsnog niet goed en dat geldt ook voor middenvelder Hakim Ziyech, die zijn ploeg niet op sleeptouw neemt. Oefenmeester Marcel Keizer weet wel waarom dit is: de Marokkaanse spelverdeler mist zijn maatje Davy Klaassen op het middenveld in de Johan Cruijff ArenA.



De Telegraaf citeert de coach: "Op het middenveld met Lasse Schöne, Klaassen en Ziyech maakte Davy de meeste meters. Op hoog tempo loopt Donny van de Beek nog minder dan Davy. Niks ten nadele van die jongen, want waarschijnlijk deed Davy op zijn twintigste hetzelfde als Donny. Over vier jaar zeggen we misschien dat Donny weg is en dat dit een groot gemis is. Zo gaat dat bij Ajax. De transfer van Klaassen is een fikse aderlating, maar ik denk dat de jonge jongens het moeten kunnen oppakken."



Keizer gaat verder: "Het klopt dat Davy in juni al weg was, maar toen hadden we Appie ook nog. Eén zijn alle verdriet en de emoties, maar twee is dat we een topmiddenvelder missen. Vergis je niet, hè. Ik weet niet of hij dit jaar al het verschil had kunnen maken tegen de top vijf. Maar in alle andere wedstrijden had hij voor ons alles kunnen openbreken."