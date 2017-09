'Tegenvaller voor PSG: Fransen moeten alsnog vrezen voor straf'

Paris Saint-Germain pakte afgelopen zomer keihard uit op de transfermarkt. Het haalde Neymar binnen voor een recordsom van 222 miljoen euro en legde daarna ook nog eens Kylian Mbappé vast. De jonge steraanvaller kost echter 180 miljoen euro en dus pakte PSG uit met een handigheidje.



Om niet in de problemen te komen met de Financial Fair Play, werd Mbappé voor één seizoen gehuurd van AS Monaco, waarbij PSG de verplichting aanging om hem volgend jaar definitief over te nemen. Maar volgens BILD zal dat trucje geen zoden aan de dijk brengen.



De transfersom van Mbappé zou namelijk dit seizoen al meegerekend worden, waardoor de Parijzenaars alsnog in de problemen komen. In de winter moeten ze sowieso spelers verkopen, maar zelfs dan nog dreigt een sanctie van de UEFA, die al een onderzoek gestart is.