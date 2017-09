KNVB maakt enorme blunder in Eredivisie vrouwen

Het duel tussen de vrouwen van FC Twente en sc Heerenveen kon vrijdagavond pas een uur later beginnen. De KNVB was vergeten om een arbitraal kwartet aan te stellen voor de wedstrijd. De wedstrijd stond eigenlijk gepland voor 19:30 uur.



De wedstrijd liep later nog meer vertraging op. Vanwege onweer moest het duel in de eerste helft worden gestaakt. International Sherida Spits zette haar ploeg in de eerste helft vanuit een vrije trap op voorsprong. Dayna Schra maakte na rust de gelijkmaker en daar bleef het uiteindelijk bij.





Er is op dit moment nog geen arbitraal kwartet. We hopen snel op een update. De wedstrijd zal in ieder geval niet om 19.30u beginnen. — FC Twente Vrouwen (@FCTwenteVrouwen) September 29, 2017