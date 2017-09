Marcel Keizer slaagt er niet meer in om de spelers van Ajax allemaal op één lijn te krijgen. Dat is de visie van de analisten bij Voetbal Inside.



"Hakim Ziyech kijkt niet tegen hem op", vindt Johan Derksen. "Zoals hij tegen Vitesse speelde... Hij glijdt uit, staat langzaam op en laat vervolgens iemand anders het oplossen. Als Keizer ballen had gehad, dan zou hij hem meteen wisselen. Bij Bosz zou Ziyech zoiets niet durven flikken. De spelers gaan niet harder lopen voor hem."



Valentijn Driessen vindt toch dat Keizer moet blijven zitten. "Ik zou het belachelijk vinden om hem nu al weg te sturen, maar tegen Vitesse werd weer duidelijk dat er totaal geen lijn in zit. Bovendien zou het technisch hart zich totaal belachelijk maken, aangezien zij hem hebben aangesteld. Als hij vertrekt, dan moeten ze zelf ook weg."