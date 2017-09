Ronald Waterreus kijkt met een dubbel gevoel naar de gebeurtenissen rond Fernando Ricksen. De oud-verdediger is getroffen door het ongeneeslijke ALS en daarom zijn allerlei activiteiten georganiseerd, iets waar de voormalig doelman wel vraagtekens bij plaatst.



"Fernando en ik waren en zijn geen vrienden", zo schrijft Waterreus in zijn column in De Limburger. "Op persoonlijk vlak kun je bijna niet verder uit elkaar staan dan wij. Natuurlijk is het vreselijk wat hem is overkomen, maar dat geldt voor iedereen die ALS krijgt."



Waterreus vervolgt: "Ik heb drie keer meegedaan aan die erewedstrijden voor Fernando. Als je iets voor hem kunt doen, dan ga je. Tegelijkertijd dacht ik: 44.000 man in een stadion, Jezus, wat een poppenkast. Ik veroordeel het niet, vraag me alleen af waarom wij daar met zijn allen staan."



"Was het echt voor hem of omdat ikzelf nog eens toegejuicht wilde worden? Normaal voetbal ik nooit meer. Waarom wel voor Ricksen, met wie ik niets had? Noem me maar hypocriet. Dat neem ik op de koop toe. Het levens is soms dubbel", aldus de oud-PSV'er (47).