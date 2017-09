Guardiola reageert op ongeluk Agüero in Amsterdam

Sergio Agüero beleefde veel plezier aan het bezoek aan Rotterdam (0-4 tegen Feyenoord), maar Amsterdam zal hem minder zijn bevallen. Een auto-ongeluk in Amsterdam bezorgde hem een gebroken rib en een wekenlange absentie.



Manchester City-manager Pep Guardiola reageerde vrijdag op de persconferentie op het voorval. "Hij is in orde. Dat is het belangrijkste", zo zei de Spanjaard volgens de BBC. Of hij de Argentijn iets verwijt? "Sergio had een vrije dag. Als hij beslist om die in Amsterdam door te brengen, dan doet hij dat. Geen probleem."



De manager vervolgt: "Ik wil dat mijn spelers gelukkig zijn. Dat kan niet als ik ze elke dag laat trainen. Daarom geef ik ze af en toe vrije dagen, zodat ze fysiek en mentaal uit kunnen rusten. Dan kunnen ze ook een beetje genieten van het leven."



Agüero was in Amsterdam voor een concert van de Colombiaanse zanger Maluma.