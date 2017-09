Utrechter geeft toe: "Voel me wel genaaid"

Ramon Leeuwin baalt van de afgeketste transfer naar sc Heerenveen. De dertiger had FC Utrecht graag verruild voor de Friezen, maar daarna zag de verdediger ook nog eens een basisplaats uit zijn handen glippen.



"Ik voel me wel genaaid", zo laat Leeuwin weten aan RTV Utrecht. "Het is geen toeval dat ik geen minuut meer gespeeld heb sinds de transferperikelen rondom Heerenveen. De trainer gaf toen de voorkeur aan anderen en daar had ik eerst nog wel begrip voor."



Leeuwin heeft echter niet op: "Aangezien het sportief gezien niet zo goed gaat hoop ik toch weer mijn steentje te kunnen bijdragen." De verdediger was in beeld bij sc Heerenveen nadat Joost van Aken aan Sheffield Wednesday werd verkocht, maar tot een overeenkomst kwam het dus niet.