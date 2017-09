Klaassen: "Dat is zeker wat ik nog steeds wil, maar ja"

Davy Klaassen werd meermaals kampioen met Ajax, maar niet in de rol van aanvoerder. De middenvelder benoemde dit eerder als doelstelling en dus is het de vraag of die droom nog steeds levendig is.



Na zijn afscheid tegen Vitesse wilde Klaassen geen uitspraken doen over een toekomstige terugkeer. Of hij nog kampioen wil worden als Ajax-aanvoerder? "Dat is zeker wat ik nog steeds wil, maar ja, wie weet", zo laat de Everton-voetballer weten aan Ajax TV.



"Het is moeilijk om te zeggen of ik ooit nog terugkom, maar ik zal toch altijd van Ajax houden en het zal altijd mijn club zijn", aldus Klaassen, die het in Engeland wel naar zijn zin heeft. In Daley Blind (Manchester United) is er gezelschap. "Hij woont bijna om de hoek, dus we spreken elkaar bijna dagelijks."



Een taalprobleem is er niet. "Alleen als Rooney echt Scouse gaat praten is hij nog weleens lastig te verstaan." Het spel is daarentegen wennen. "In Engeland hebben ze een heel ander inzicht van spelen en een andere intensiteit. Soms gaat het even minder om tactiek, maar om je best doen en gewoon gaan. Het is heel anders, maar het gaat wel een stuk sneller."