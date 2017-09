AZ hoopt zich zondagmiddag te revancheren voor de 0-2 nederlaag tegen Excelsior. Ook nu wacht een thuiswedstrijd tegen een Rotterdamse club: landskampioen Feyenoord. Voor huurling Marko Vejinovic een speciaal duel.



"We moeten zondag met volle focus starten en gelijk er op knallen", reageert de middenvelder tegenover de camera van AZ TV. "Een dag na die verliespartij tegen Excelsior moest de knop weer om en ga je weer vooruitkijken. Je moet niet te veel in het verleden leven."



Vejinovic kijkt uit naar zondag. "Ik vind het een leuke pot. Ik heb de afgelopen twee jaar bij Feyenoord gespeeld en ben nu een jaartje verhuurd aan AZ. Ik heb zin in de wedstrijd." De landskampioen heeft het moeilijk. "Feyenoord kan zich erg goed herpakken, maar ik hoop dat dat niet tegen ons gebeurt. Als wij er op knallen en ons eigen spel gaan spelen, dan wordt het nog een hele leuke wedstrijd."