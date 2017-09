Erwin van de Looi zag Willem II met 1-2 verliezen van sc Heerenveen, maar over het veldspel was hij na afloop niet ontevreden. De trainer is dan ook nieuwsgierig of zijn ploeg de stijgende lijn doortrekt op bezoek bij PSV.



"We hebben tegen de nummer twee van de ranglijst aangetoond progressie geboekt te hebben. Tegen de nummer één staat ons een nog wat grotere uitdaging te wachten", zo stelt Van de Looi op de clubwebsite. "Tegen FC Utrecht heeft PSV tactisch goed gespeeld, zeer effectief en met veel beweging."



Van de Looi vervolgt zijn relaas: "PSV is een ploeg met veel scoringsvermogen, dus snel op voorsprong komen in Eindhoven zou ideaal zijn. PSV valt met veel spelers aan, dus komen er ruimten om kansen te creëren." Ismail Azzaoui en Etien Velikonja ontbreken, waar Pedro Chirivella weer inzetbaar is.