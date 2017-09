'PSV moet verkopen om financieel plaatje te halen'

PSV heeft de cijfers van het afgelopen boekjaar gepubliceerd. Op 1 juli stond de Eindhovense club er goed voor, maar door het mislopen van Europees voetbal dreigt de clubleiding over te moeten gaan op het verkopen van spelers.



PSV moet dit jaar zonder UEFA-inkomsten op zeventig miljoen euro aan omzet zien te komen. "De ontbrekende miljoenen tot de 70 vinden, lijkt onmogelijk. Om op de winst- en verliesrekening een plus te kunnen presenteren, moet er in de winter of na dit seizoen een aantal spelers verkocht worden", zo schrijft het Eindhovens Dagblad.



"PSV is door het Osijek-echec met een flinke min aan het seizoen begonnen en dat wordt niet weggepoetst door de verkoop van Davy Pröpper, Guardado en Willems", aldus het medium. "De club moet komende winter of na het seizoen dus een aantal spelers verkopen om over dit voetbaljaar geen verlies te draaien."



Het ED vervolgt: "Met Jeroen Zoet, Jürgen Locadia, Gastón Pereiro, Santiago Arias en Luuk de Jong zijn er natuurlijk nogal wat transferkandidaten, die ook waarde vertegenwoordigen en winst kunnen opleveren. Die te verwachten uittocht moet dan weer deels intern worden opgevangen, via de eigen jeugdopleiding."