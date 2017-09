Ajax doet belofte aan fans: 'Dat gaan we écht doen'

Marcel Keizer heeft een belofte gedaan aan de fans van Ajax. De oefenmeester van de Amsterdammers beseft dat de club zich tot op heden niet van de beste kant heeft laten zien, maar dat gaat spoedig veranderen. Daar is de oefenmeester in ieder geval van overtuigd.



"We speelden de slechtste wedstrijd van het seizoen, gingen door het vele balverlies met steeds minder vertrouwen spelen. Door de lastige start van het seizoen zijn we nog altijd in ontwikkeling, maar we gaan echt wel veel beter spelen. Dat hebben we al gedaan, kijk maar naar de eerste helft tegen ADO Den Haag", vertelde Keizer aan Ajax TV.



Komend weekend wacht een duel in Friesland bij sc Heerenveen. "Sc Heerenveen-uit is altijd een lastig pot, nu staan zij er echter veel beter voor dan wij. Druk voel ik niet van buitenaf. Ja, vanuit mezelf misschien. Voel altijd de druk om te presteren kan ik je vertellen."