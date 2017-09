Heel Nederland speelt FIFA 18! Of toch niet...

Het is vrijdag 29 september 2017 en dat betekent dat het voor fanatieke FIFA-spelers een feestdag is, want FIFA 18 is vandaag gelanceerd! Een blik op Twitter leert ons dat er al volop gespeeld wordt, maar (nog) niet door iedereen. Bij PostNL lijkt het namelijk niet helemaal soepel te gaan...





Zo. Die is binnen. Zaterdag de eerste battle vs zoonlief. Vanavond stiekem oefenen🎮 #ajax #fifa18 pic.twitter.com/0YZ4WZpo7q — Sander Zeldenrijk (@S_Zeldenrijk) 29 september 2017

@PostNL ''Zending wordt verwacht, maar zit nog niet in sorteerproces''

Ik heb fifa 18 besteld en zou vandaag binnen komen. — Luc de Boer (@MR_Luc_) 29 september 2017