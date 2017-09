Keizer slaat met vuist op tafel en onthult transferwensen

Ajax-trainer Marcel Keizer is niet tevreden met de spelersgroep die hij momenteel ter beschikking heeft. In gesprek met diverse media heeft hij vrijdagmiddag publieke uitgesproken wat hij in de winterstop wil.



Twee direct inzetbare, wat oudere aanwinsten. Dat is waar Keizer in de winterstop op hoopt. Dat melden media als De Telegraaf en Voetbal International. De Telegraaf houdt wel een slag om de arm: 'Als hij de tijd krijgt tenminste'.



Op welke posities Keizer doelt, is niet bekend. Het is echter algemeen bekend dat Ajax met name dun in de vleugelverdedigers zit. Ook voorin mag er op de flanken wel een speler bij. Of Keizer ook daadwerkelijk zijn zin krijgt, is een kwestie van afwachten.





