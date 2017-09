Geheimzinnige Keizer: "Daarvoor moet je niet bij mij zijn"

De positie van Ajax-trainer Marcel Keizer staat flink onder druk. Er wordt al gesproken over een adviseur, maar sommigen pleiten zelfs voor zijn ontslag. In gesprek met de NOS wil hij er zelf niet te veel over kwijt.



"Of de wedstrijd in Friesland voor mij bepalend is? Daarvoor moet je niet bij mij zijn...", zegt Keizer vrijdagmiddag. "Er is een iemand verantwoordelijk en dat ben ik. Dat er kritiek is, is logisch. Als je maar tien punten uit zes wedstrijden hebt, is dat een logisch gevolg. Als je bij Ajax verliest weet je dat het hommeles wordt."



De naam van Guus Hiddink valt veelvuldig als mogelijke adviseur. "Daar wil ik niet op vooruit lopen. Ik ga er vanuit dat we zondag winnen", wuift Keizer de suggestie weg. "We zijn op het ogenblik zoekende. Vooral naar de formatie. Maar bovenal moeten we verbeteren. Als ik de afgelopen dagen kijk, heb ik er alle vertrouwen in."