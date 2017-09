Geïrriteerde Advocaat: 'Wat is dat nou voor stomme vraag?'

Bondscoach Dick Advocaat heeft nog altijd goede hoop dat Oranje het WK in Rusland gaat halen. Met een plekje in de play-offs zou hij bijzonder blij zijn, vertelde de bondscoach vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie.



"In 2004 moesten we ook play-offs spelen. Dat hoort er allemaal bij. Het is allemaal nog mogelijk. Wij vinden gewoon dat we een goed elftal hebben, een elftal dat beide wedstrijden moet winnen om erbij te blijven", aldus Advocaat.



Terwijl Oranje het opneemt tegen Wit-Rusland, heeft Zweden de thuiswedstrijd tegen Luxemburg net achter de rug. De oefenmeester wil niet meegaan in het mogelijke scenario dat de Scandinaviërs de Luxemburgers oprollen. "Zweden wint niet met 8-0 van Luxemburg. Wat is dat nou voor stomme vraag? 8-0, dat geloof ik echt niet. Ik denk niet dat ik onverantwoorde risico's neem als Zweden ruim voor staat. Het is een misvatting dat je aanvallender speelt met meer aanvallers op het veld."